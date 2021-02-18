Снег опять принес проблем  

Для оперативной уборки Петербурга после обильных снегопадов не хватает дворников и водителей, признали в комитете по благоустройству. Депутаты ЗакСа предложили привлекать специалистов из соседних регионов, заманивая их хорошими зарплатами и бюджетным жильем. Но оказалось, что проблемы на этом не заканчиваются - нужно опять покупать спецтехнику. ЗАКС.Ру побывал на обсуждении хода зимней уборки в Мариинском дворце.



Уборку улично-дорожной сети Петербурга обсудила 18 февраля комиссия по экологии и природопользованию городского парламента. Заседание прошло спокойно, что случается не часто, когда в Заксобрании заходит речь о "снежных" вопросах. Два года назад оппозиция даже просила провести парламентское расследование на тему качества борьбы с зимними осадками. На этот раз большого ажиотажа в Мариинском дворце заявленная тема не вызвала. Из девяти членов комиссии явились только четверо. Прочих депутатов не было вообще.

Хотя снегопады этой зимы - не ровень тем, что были пару лет назад, претензии к работе коммунальных служб у петербуржцев есть. В социальных сетях возмущаются скоростью уборки улиц, а также использованию реагентов для борьбы с гололедом.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Егор Пащенко признал наличие проблем. Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал о нехватке дворников. Город располагает штатом из 665 работников ручного труда. В случае снегопадов по договорам привлекается еще до 1180 человек. При этом штатные сотрудники работают только днем, а приглашенные - в три смены. Не всегда подрядчики могут обеспечить явку всех своих сотрудников. По оценке заместителя главы комитета, единовременно в период обильных снегопадов в Петербурге может работать до 1662 человек.

Снова был поднят вопрос о нехватке снегоуборочных машин. После проблемной зимы 2018-2019 закупили 471 единицу техники. Осадков в следующем сезоне было немного и серьезных проблем не возникало. Теперь в комитете говорят, что более 440 машин изношены и требуют замены. Проблема эта возникла не вчера. В сентябре, во время "нулевых чтений" бюджета в Мариинском дворце Комблаг заявил о дополнительной потребности в 541 млн рублей на закупку новой техники. При этом утверждалась, что сумма озвучена с учетом дефицита бюджетных средств, а всего на обновление автопарка желательно выделить порядка 3,5 млрд. Пащенко напомнил депутатам, что та заявка так и не была одобрена.

Отметим, что вскоре после "нулевых чтений", 22 сентября, в Смольном обсуждалась готовность города к зиме. Видео этого заседания можно найти на сайте городского правительства. О проделанной работе рассказал руководитель комитета по благоустройству Сергей Малинин (в то время бывший еще и.о. главы). Он заявил, что "в случае возникновения внештатных ситуаций, вызванных неблагоприятной погодой, имеется резерв дополнительной техники и личного состава". Об износе части транспорта, кадровом голоде или каких-либо других проблемах не было сказано ни слова.

Между тем, из ответов замглавы Пащенко депутатам также стало известно, что в городе не хватает не только дворников, но и водителей снегоуборочной техники.

- Совершенно справедливы ваши замечания, хотелось бы быстрее [вывозить снег] - обратился чиновник к членам комиссии, - но для этого, как мы понимаем, необходимо увеличение количества техники и количества водителей-механизаторов, которые будут работать на этой технике. У нас, к сожалению, в вопросе привлечения водителей-механизаторов существуют серьезные проблемы. Их просто нет у нас в Петербурге и в Ленобласти. Те, которые были, уже изъявили желание у нас работать.

Единоросс Константин Чебыкин предложил привлекать специалистов из других регионов. Согласно информации Комблага, зарплата водителя-механизатора составляет 47-55 тысяч рублей. Если к ней добавить бесплатное жилье, то это будет привлекательным предложением для жителей Новгородской, Псковской и других областей, считает депутат.

- Давайте мы со стороны Законодательного собрания к губернатору обратимся, - предложил Чебыкин чиновникам. - Это же хорошее предложение! А вы проведите работу в соседних регионах. Если нет специалистов, то давайте в соседних областях их найдем.

Звучало и традиционные предложение призвать к лопате студентов. Но чиновники ответили, что студенты "не идут".

Как рассказал Пащенко, в Комблаге выступают за больший штат собственных работников, чтобы можно было не полагаться на привлеченных со стороны сотрудников клининговых компаний. В долгосрочной перспективе комитет намерен создать государственное бюджетное учреждение для содержания автомобильных дорог. Оно должно работать в рамках государственного задания, имея собственные материально-техническую базу и коллектив работников.

- ГБУ будет самостоятельно закупать необходимую технику и противогололедный материал. Для города создание единого лица, ответственного за содержание дорог будет означать постоянное функционирование добросовестного подрядчика… Это исключит необходимость постоянного ручного управления отраслью в условиях недостаточного финансирования, - заявил замглавы комитета.

Комиссия ЗакСа решила принять доклад Комблага к сведению и рекомендовать чиновникам "свести к минимуму" использование песко-соляных смесей и других химических материалов при борьбе с гололедом. Кроме того, комитет попросили рассчитать свои материальные потребности.

До начала марта депутаты намерены провести еще одно заседание на тему зимней уборки. На этот раз - выездное. По словам главы комиссии Марии Щербаковой ("Единая Россия"), будет совершен объезд с посещением снегоплавильных пунктов.

Сергей Еремеев