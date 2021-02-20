Экс-мундеп МО "Морские ворота" Виниченко подал документы на пост главы местной администрации

Бывший муниципальный депутат МО "Морские ворота" Сергей Виниченко сообщил ЗАКС.Ру, что решил выдвинуть свою кандидатуру на должность главы местной администрации. Он рассказал, что уже направил в муниципалитет необходимый комплект документов.

Виниченко заявил, что участвовать в конкурсе на пост руководителя администрации его попросили местные жители. Он считает, что имеет все шансы занять желаемую должность.

- Стаж у меня есть, документы все поданы в необходимом объеме. Не вижу оснований, чтобы мне отказали. Округ я хорошо знаю, жители меня все знают, - заверил экс-мундеп.

По его мнению, бывшие коллеги по совету также поддержат его кандидатуру. Выборы главы администрации МО "Морские ворота" состоятся 25 февраля, следует из решения муниципалитета о проведении конкурса.

Напомним, совет МО лишил Виниченко статуса муниципального депутата в июне 2020 года. Причина - якобы не поданный вовремя отчет о доходах и имуществе. Виниченко оспаривал лишение мандата в суде, но тот отказался восстанавливать его в полномочиях мундепа.