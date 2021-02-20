Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

16:40

Экс-мундеп МО "Морские ворота" Виниченко подал документы на пост главы местной администрации

фото ЗакС политика Экс-мундеп МО "Морские ворота" Виниченко подал документы на пост главы местной администрации

Бывший муниципальный депутат МО "Морские ворота" Сергей Виниченко сообщил ЗАКС.Ру, что решил выдвинуть свою кандидатуру на должность главы местной администрации. Он рассказал, что уже направил в муниципалитет необходимый комплект документов. 

Виниченко заявил, что участвовать в конкурсе на пост руководителя администрации его попросили местные жители. Он считает, что имеет все шансы занять желаемую должность. 

- Стаж у меня есть, документы все поданы в необходимом объеме. Не вижу оснований, чтобы мне отказали. Округ я хорошо знаю, жители меня все знают, - заверил экс-мундеп.

По его мнению, бывшие коллеги по совету также поддержат его кандидатуру. Выборы главы администрации МО "Морские ворота" состоятся 25 февраля, следует из решения муниципалитета о проведении конкурса. 

Напомним, совет МО лишил Виниченко статуса муниципального депутата в июне 2020 года. Причина - якобы не поданный вовремя отчет о доходах и имуществе. Виниченко оспаривал лишение мандата в суде, но тот отказался восстанавливать его в полномочиях мундепа. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Прокурор сочла чрезмерно мягким приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

20:17 Созданная в 2016 году Росгвардия хочет учредить медаль в честь своего 210-летия

19:38 Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

19:31 Четырбок пообещал рестораторам заняться законом об упрощенной установке летних обеденных зон

19:28 Суд обязал комблаг установить ограждения на трех перекрестках Петербурга по требованию прокуратуры

18:56 "Понимание силы и устойчивости России" Смольный потратит 22 млн рублей на военные сборы для подростков

18:35 Корпуса бывшей обувной фабрики "Скороход" признали региональными памятниками

18:20 РИА "Новости: Минюст просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

17:49 Суд признал законным приговор Александру Шестуну

17:42 Из-за пандемии во Пскове запретили проводить акцию памяти Немцова

17:19 Участник калининградских акций протеста собрал более 500 тысяч рублей на штрафы

17:15 Около мемориала Немцову в Москве задержали 8 человек после запрета на возложение цветов

16:52 За неделю список террористов и экстремистов пополнился рекордным числом людей

16:40 Муниципал: Экс-мундеп МО "Морские ворота" Виниченко подал документы на пост главы местной администрации

16:25 "У Кремля много оппонентов": Песков оценил будущее оппозиции после реального срока Навальному

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru