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18:20

РИА "Новости: Минюст просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

фото ЗакС политика РИА "Новости: Минюст просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека просьбу пересмотреть решение, требующее от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным издания, ведомство просит признать это требование ЕСПЧ неприемлимым в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека.

Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со статьей 39 регламента суда. Эта статья гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя это решение, заявил, что требование ЕСПЧ невыполнимо, потому что на это нет правовых оснований в соответствии с российским законодательством. По версии министра, это решение – грубое вмешательство в работу судов суверенного государства.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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