Прокурор сочла чрезмерно мягким приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко чрезмерно мягкий, передает ТАСС.

"Навальный приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы. В случае совершения преступления после 30 декабря обвинение могло ориентировать суд на назначение наказания в виде реального срока лишения свободы", - сказала Фролова.

По версии Фроловой, Навальный "принципиально дискредитирует роль нашей великой страны в Великой Отечественной войне и подрывает основополагающие принципы нашей Родины": такой вывод она сделала, изучив биографию политика.

Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана из-за поста в Twitter, в котором политик раскритиковал людей, снявшихся в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию – при этом в посте Навальный не называл каких-либо имен.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру