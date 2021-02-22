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11:30

"Яблоко" предложило вместо памятника Джержинскому вернуть на Лубянку фонтан

фото ЗакС политика "Яблоко" предложило вместо памятника Джержинскому вернуть на Лубянку фонтан

Фракция "яблочников" в Мосгордуме будет добиваться установки на Лубянской площади, лишившейся своей доминанты в 1991 году, Никольского фонтана. Он, в свою очередь, украшал столицу в период с 1865 по 1935 годы. Инициативу предложат к рассмотрению комиссии по монументальному искусству, о чем сообщил в своем Telegram-канале депутат Сергей Митрохин.

Таким образом демократы встретили идею вернуть на Лубянку памятник революционеру, главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, выдвинутую представителями Общественной палаты. Ожидается, что проголосовать за установку перед главным зданием ФСБ либо памятника Дзержинскому, либо памятника князю Александру Невскому москвичи смогут через сервис "Активный гражданин" начиная с 25 февраля. Первоначально в Общественной палате предлагали включить в список для голосования, кроме этих двух исторических фигур, Ивана III и Юрия Андропова.

Памятник Дзержинскому демонтировали вскоре после провалившегося августовского путча 1991 года, незадолго перед окончательным распадом Советского Союза.

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