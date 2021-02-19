Ну Лубянку в Москве хотят вернуть памятник Дзержинскому: его единственный оппонент - Александр Невский

В голосовании по установке памятника на Лубянской площади в Москве россиянам предложат выбор только из двух вариантов - либо вернуть на место демонтированную статую Феликса Дзержинского, либо поставить на ней монумент в память о князе Александре Невском, известил РИА "Новости" главред "Эха" и зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Отдать свой голос граждане смогут в приложении "Активный гражданин", на сайтах СМИ и муниципалитетов.

С инициативой вернуть "железного Феликса" на Лубянку выступили ранее такие общественники, как Захар Прилепин, Игорь Молотов, Алекандр Проханов, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева.

"Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента", - говорилось в их коллективном заявлении.

Знаменитого чекиста, отлитого в бронзе, "свергли" постфактум попытки госпереворота в 1991 году.

Изначально в Общественной палате предлагали включить в список для голосования, кроме обозначенных исторических персоналий, Ивана III, Юрия Андропова и других.

Голосование начнется 25 февраля.