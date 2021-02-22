Яровая разработала законопроект, ужесточающий наказание за оскорбление ветеранов ВОВ

Единороссы из Государственной думы в лице Ирины Яровой, Сергея Боярского, Александра Хинштейна и Владимира Шаманова составили законопроект, по которому оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны квалифицируется не как административное нарушение, а как уголовное преступление. Судя по комментарию Яровой, речь идет не только об оскорблении, но и о клевете в адрес участников войны.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - цитирует ее ТАСС.

Отметим, что клевета в социальных сетях на ветерана Игната Артеменко стала поводом для судебного преследования оппозиционера Алексея Навального, закончившегося для него 20 февраля 850-тысячным штрафом. Адвокаты настаивали на том, что речь можно вести только об оскорблении, но не о клевете, однако суд не прислушался к этим доводам. По окончании процесса прокурор сочла, что Навальный отделался чересчур мягким наказанием.

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