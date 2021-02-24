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11:16

Путин подписал закон, кратно увеличивающий штрафы за нарушения на митингах

фото ЗакС политика Путин подписал закон, кратно увеличивающий штрафы за нарушения на митингах

Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения на публичных мероприятиях, который в конце прошлого года внес единоросс Дмитрий Вяткин, сегодня, 24 февраля подписал президент Владимир Путин. Теперь, согласно обновленной редакции КоАП, неповиновение законным требованиям силовиков на митингах будет наказываться штрафом до 4 тысяч рублей или арестом до пятнадцати суток. Аналогичное нарушение, совершенное повторно, увеличивает максимальное наказание для физических лиц до 20 тысяч рублей или тридцати суток административного ареста.

Президент утвердил также санкции за нарушение порядка финансирования митингов. Гражданам по этой статье грозит от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам - от 70 до 200 тысяч рублей. В случае, если демонстрацию проспонсирует лицо, которое не имеет права финансировать публичные акции, штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей, либо от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц. Пояснительная записка к правовому документу гласит, что поправками "вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников".

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