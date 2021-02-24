Песков: Для ветеранов в России делается действительно многое

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, рассуждая об уровне поддержки российским государством ветеранов Великой Отечественной войны, оценил его сравнительно высоко. Это, в его представлении, касается мер, которые предпринимаются на протяжении последних десятилетий.

"Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое", - цитирует слова чиновника РИА "Новости".

В свою очередь, новую инициативу единороссов об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов, Песков отказался комментировать, сославшись на недостаточную осведомленность. Законопроект явился своего рода "ответом" на приговор Алексею Навальному, который некоторые представители власти сочли излишне мягким. Напомним, за клевету в социальных сетях на ветерана Игната Артеменко Навального 20 февраля оштрафовали на 850 тысяч рублей. Законопроект Ирины Яровой предполагает уголовную ответственность и за оскорбление, и за клевету на ветеранов войны 1941-1945 годов.