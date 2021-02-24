Депутат "Лиговки-Ямской": Муниципалитет на себя потратил в 2,44 раза больше, чем на жителей

Муниципалитет "Лиговка-Ямская" опубликовал отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год. По подсчетам оппозиционного депутата Александра Изотова, большая часть средств была израсходована на самосодержание.

Расходы округа составили 62,2 млн рублей. Если из этой суммы вычесть городские субвенции, остается 53,2 млн рублей, заметил Изотов.

Из них 36,4 млн ушло на зарплаты сотрудникам муниципалитета, закупку материалов и другие выплаты, связанные с самосодержанием. В частности, более 18 млн рублей ушли на зарплаты и премии служащим муниципалитета, 7,3 млн рублей - на выплату персоналу МКУ "Лиговка-Ямская". Содержание главы муниципалитета Вадима Войтановского обошлось в 1,3 млн рублей. 2,1 млн ушли на выплаты сотрудникам аппарата местного совета.

На благоустройство муниципалитет потратил порядка 10 млн рублей. Расходы на муниципальную газету составили 1,2 млн рублей.

"В итоге "нашим" муниципалитетом на собственное содержание (в управе работает примерно 40 человек) было потрачено в 2,44 раза больше чем на всех жителей Лиговки-Ямской (16 434 человека)", - написал Изотов в социальных сетях.

Он отметил, что в течение 2020 года подавал различные предложения и проекты по сокращению трат округа "на себя", но ни одно из них не было принято в работу.