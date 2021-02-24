Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 смогут посещать Грузию с 1 марта

Гражданам Российской Федерации, имеющим отрицательный результат анализа на коронавирус, начиная с 1 марта будет разрешён въезд в Грузию, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление премьер-министра страны.

"Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну. В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия", - сообщил Ираклий Гарибашвили, отметив, что сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

Ранее, напомним, россияне с отрицательным COVID-тестом получили возможность путешествовать в Словению.