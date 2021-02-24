В Смольном считают приоритетной зимнюю уборку узких улиц

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко встретился с руководством комитета по благоустройству для обсуждения актуальной темы уборки города, заваленного снегом в последние дни. По данным главы комитета Сергея Малинина, с 21 по 23 февраля в среднем работали над уборкой улиц 1200 машин. За длинные выходные удалось вывезти более 124 тысяч кубометров снега. В разговоре Бондаренко призвал коллег решать проблемы в порядке их важности и озвучил этот порядок.

"Приоритетными в ваших графиках работы по вывозу снега должны стать узкие улицы, на которых уже подготовлен снег для погрузки и вывоза. Такие улицы должны быть освобождены в первую очередь. После чего вы будете приступать к зачистке снега из лотковых зон в местах, где припаркованные автомобили разбили сформированный вал", - цитирует его пресс-служба Смольного.

Ввиду ожидающейся оттепели вице-губернатор потребовал от управляющих компаний бросить максимальные силы на уборку крыш.

Отметим, что за выходные, которые сопровождались сильными метелями, в Петербурге насчитали более 1700 ДТП. О причинах снежных завалов и нехватки у города ресурсов для оперативной зимней уборки читайте в материале ЗАКС.Ру.

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