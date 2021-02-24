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16:56

В Петербурге суд запретил аниме "для взрослых"

фото ЗакС политика В Петербурге суд запретил аниме "для взрослых"

Московский райсуд Петербурга включил в список запрещённой к распространению информации ещё один аниме-сериал: на сей раз претензии инстанции коснулись мультфильма под названием "Межвидовые рецензенты" из категории "для взрослых".

"Суд вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - следует из сообщения объединённой пресс-службы судов города, в котором также приводятся ссылки на сайты с видео.

Последний раз санкции коснулись аниме "Аки и Сора".

Ещё ранее был заблокировал доступ к еще четырем сериалам - "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты" и "Натюрморт в серых тонах".

Серия аналогичных запретов началась во второй половине января. Претензии к аниме, как правило, связаны с тем, что суд находит контент порнографическим и/или популяризирующим асоциальное поведение, в том числе насилие.

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