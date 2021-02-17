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14:36

Суд в Петербурге запретил еще несколько аниме

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил еще несколько аниме

Суд в Петербурге продолжил выносить запреты на распространение в РФ аниме-продукции, сообщает объединенная пресс-служба судов. Новые санкции коснулись анимационных мультфильмов под названиями: "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты" и "Натюрморт в серых тонах". С российских серверов соответствующие ссылки на сайте Yummyanime.club уже не открываются.

В начале февраля суд запретил к распространению такие анимационные сериалы, как "Игра Дарвина", "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь". В числе претензий, звучащих к этим произведениям, фигурирует наличие в них порнографических сцен и популяризация противоправного поведения, в том числе, насилия. Интересно, что некоторые эпизоды из "Эльфийской песни" побудили судью вынести частные определения в адрес госорганов за то, что это аниме не было запрещено ранее.

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