Суд вернул в полицию два неправильно составленных протокола на Илью Азара

Московские полицейские некорректно составили два административных протокола на журналиста и муниципального депутата Илью Азара, связанных с двумя его призывами в социальных сетях в выходу на несанкционированные акции протеста полугодовой давности. В частности, они не указали точное время совершения активистом вменяемых ему правонарушений.

"Тягомотина с протоколами продолжается: сегодня Тверской суд, помариновав нас с адвокатом 4 часа, вернул их в ОВД из-за ошибок, а новая попытка осудить меня за мирные прошлогодние собрания будет 3 марта", - написал Азар у себя на странице в Facebook.

Журналиста хотят привлечь к ответственности за повторные нарушения "митинговой статьи" 20.2 КоАП, и в сумме, по двум протоколам, ему может грозить до 30 суток административного ареста.

В первом случае он призывал к выходу на улицы против принятия поправок в Конституцию, а во втором - звал москвичей поддержать своего коллегу Ивана Сафронова, которого арестовали по делу о государственной измене.