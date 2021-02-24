Координатор штаба Навального в Петербурге потребовала у полиции извинений через суд

В Смольнинский районный суд Петербурга поступил иск начальницы петербургского штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой к ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Активистка оспаривает свое доставление в полицейский отдел 16 января. Фатьянову в тот день сняли с поезда, на котором она планировала поехать в Москву на встречу с Навальным, возвращавшимся в российскую столицу из Берлина.

- Мы хотим, чтобы суд признал фактическое задержание незаконным. Требуем извинений за незаконное задержание в рамках закона о полиции, - сообщила ЗАКС.Ру координатор петербургского штаба.

Соответчиками по иску проходят сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы регионального управления МВД Александр Юрьев и Дмитрий Горшков. По словам истицы, эти полицейские проводили ее задержание.

Напомним, Фатьянову после фактического задержания доставили в 76 отдел полиции. Она провела там несколько часов и вышла без протокола. Полицейские взяли с нее объяснение по жалобе от "неизвестного гражданина", зафиксированной в книге учета сообщений о происшествиях. Активистка заявила, что текст жалобы ей не показали. Сразу после освобождения Фатьянова направилась в Москву.

Позже в МВД отказались объяснить ЗАКС.Ру причины задержаний координатора штаба "навальнистов", журналиста Давида Френкеля и еще нескольких активистов, планировавших поехать в столицу.