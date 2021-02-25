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9:33

Защита Навального вновь обратилась в СЕ с призывом повлиять на процесс его освобождения

фото ЗакС политика Защита Навального вновь обратилась в СЕ с призывом повлиять на процесс его освобождения

Адвокаты Алексея Навального отправили в комитет министров Совета Европы очередное обращение с призывом повлиять на российские власти, отказывающиеся исполнять решение ЕСПЧ, потребовавшего немедленного освобождения политика, передает "Русская служба Би-би-си". 

Защитницы оппозиционера Ольга Михайлова и Анна Маралян напомнили, что ещё в 2014 году Страсбургский суд счёл приговор по делу "Ив Роше" несправедливым.

Также они указали на ответ российского Минюста, известившего, что Навального нельзя незамедлительно освободить по решению ЕСПЧ, поскольку это "необоснованное и грубое вмешательство в работу судебной системы суверенного государства". При этом государства-члены Совета Европы обязаны выполнять вердикты ЕСПЧ.

Помимо призыва потребовать высвобождения Навального из тюрьмы, представители политика просят комитет министров рассмотреть дело Навального на ближайшей сессии по контролю за исполнением решений ЕСПЧ, а также запустить процедуру обращения в ЕСПЧ о неисполнении Россией его постановления 2017 года.

В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы ужесточил наказание по ходатайству ФСИН, заменив условный срок политика на реальное лишение свободы. Поводом стало то, что Навальный, будучи условно осужденным, не отмечался во ФСИН, поскольку проходил в Германии лечение после отравления в августе 2020 года.

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