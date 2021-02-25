СК: Новое дело на шамана Габышева возбудили за ранение росгвардейца самодельным мечом

Якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом уголовного дела о применении насилия по отношению к силовику (ст. 318 УК) за то, что ранил задерживавшего его росгвардейца самодельным мечом, информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в день, когда домой к религиозному деятелю приехали сотрудники управления Росгвардии по Якутии и медик ввиду того, что он "не является в медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, отказывается от лечения и проявляет агрессию".

"После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес полицейскому колото-резаную рану", - отмечается в послании СК.

Пострадавшему оказали должную медпомощь.

О том, что в отношении Габышева возбудили новое уголовное дело, сообщил днём ранее координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

2 февраля Городской суд Якутска санкционировал принудительную госпитализацию шамана в психоневрологический диспансер. В качестве обоснования своих требований инстанция указала, что он "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации": за несколько дней до этого Габышев заявил планах по очередному "покорению" Москвы.