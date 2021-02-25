"Ковидарий" в "Ленэкспо" покинул последний пациент

Из временного "ковидария", разбитого в нескольких павильонах в "Ленэкспо", выписали всех пациентов: медики приступили в дезинфекции помещений.

Все места, оборудованные в пяти корпусах выставочного комплекса, переведены в резерв.

"Персонал из "Ленэкспо" вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах", - пояснили в петербургском комитете по здравоохранению.

Добавим, в "ковидарии" по состоянию на конец 2020 года одномоментно пребывали более двух тысяч пациентов с COVID-19.

В Смольном ранее сообщали о намерении открыть в помещениях "Ленэкспо" пункты вакцинации граждан.