В Колпино построили новый корпус больницы №33

На углу улиц Веры Слуцкой и Стахановской закончили строить долгожданный новый корпус городской больницы №33. В облицованном плиткой шестиэтажном сооружении по адресу Павловская улица, 16к2 будут проводиться хирургические лечение и диагностика, передает издание "Канонер". Здесь, в частности, разместили отделения нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии. Больничный корпус располагает 276 лечебными и 30 реанимационными койками.

Новый корпус строили около девяти лет. В конце 2019 года губернатор Александр Беглов подробно объяснял, почему строительство невозможно ускорить. Проект разработало ООО "Статус", а застройщиком выступила сама больница №33.

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