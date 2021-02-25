Отрицавшего Холокост профессора уволили из СПбГЭУ

Высказавшего своё мнение о событиях Второй мировой войны, связанных с Холокостом, профессора уволили из второго вуза, где он выступал с лекциями: более в услугах эксперта не нуждаются в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

В конце января в СПбГЭУ пообещали, что расследованием спорных высказываний Матвеева займётся вузовская комиссия по этике. Заседание вынужденно перенесли на февраль из-за того, что профессор попал в больницу с сердечным приступом.

"Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ", - уведомили ТАСС представители вуза.

Ранее Матвеев лишился должности в РАНХиГС.

Учёный попал в поле зрения СМИ после вебинара, в ходе которого, среди прочего, заявил, что после Второй мировой войны на территории Германии не обнаружили газовых камер, в которых убивали евреев, а сам газ якобы использовался для дезинфекции помещений.