Навального этапировали из "Матросской тишины"

Адвокат осужденного оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил в своем Twitter о том, что его подзащитного, находившегося в столичном СИЗО "Матросская тишина", отправили по этапу. Конкретное пенитенциарное учреждение, где Навальный будет отбывать наказание, юрист пока не назвал. Известно только, что это должна быть колония общего режима.

В свою очередь, другой адвокат политика, Ольга Михайлова, считает незаконным этапирование Навального до рассмотрения апелляции по другому его уголовному делу - о клевете на ветерана, по которому он 20 февраля получил 850-тысячный штраф.

"Мы считаем, что это незаконно, но практика идет по этому пути, иногда такие вещи случаются, но не всегда. Это, мне кажется, больше исключение", - сказала Михайлова изданию "МБХ Медиа".

Напомним, что Навального задержали и арестовали сразу по прибытии из Германии, где он восстанавливался после скандального отравления. Из-за того, что в период лечения он не отмечался у российских силовиков, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году, на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, его срок составит 2 года 5 месяцев. Ранее ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения Навального, сочтя, что жизнь и здоровье политика, отравленного полгода назад, в местах заключения подвержена серьезной опасности. Официальные российские лица сочли это грубым вмешательством в дела РФ.