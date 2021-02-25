Зоозащитники хотят установить домики для тюленей на Ладоге и Финском заливе

Активисты из "Фонда друзей балтийской нерпы" объявили о готовности разместить на поверхности Финского залива и Ладожского озера легкие переносные домики для тюленей. Оптимальным материалом им представляется сотовый поликарбонат.

"Домики получаются легкие, дешевые, их легко транспортировать по льду в большом количестве, собирать и разбирать на месте и можно их делать любого размера. <...> В ближайшее время установим по несколько таких штук на заливе и на Ладоге, потренируемся с перевозкой и сборкой конструкций на местности, будем смотреть как эти штуки перенесут морские ветра и реально ли их будет потом найти", - говорится в паблике "Спасение тюленей".

Преимущества мобильных домиков уже оценили самые известные петербургские нерпы - Крошик и Шлиссик, которые предыдущий вариант (плавучий домик) забраковали. Ранее зоозащитники также хотели эксплуатировать перевернутые строительные ванны из полиэтилена, но они были тяжелы, тесны и дороги, что могло привести к регулярным хищениям, поэтому от идеи отказались.

фото: "Спасение тюленей" / ВКонтакте