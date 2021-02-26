В Петербурге вновь заметно снизилось число COVID-госпитализаций

На этой неделе суточное количество госпитализаций взрослых жителей Петербурга с COVID-19 снизилось ещё на 32,55%, уведомляется в информационной справке координационного совета по борьбе с заболеванием.

Так, накануне, 25 февраля, в городские стационары с соответствующим диагнозом приняли 259 инфицированных пациентов: на прошлой неделе их было 384.

"Сегодня значительно снизились количество регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и число госпитализаций пациентов. Продолжает снижаться количество активных больных, в основном за счёт амбулаторных пациентов", - известили в петербургском оперштабе.

В то же время количество больных, проходящих лечение в стационарах, выросло не критично вследствие увеличения доли пациентов старше 70 лет, для которых некоторое время назад расширили показания для госпитализации.

Пока что для COVID-больных в городе на Неве доступны 7759 коек, из которых свободными остаются 2408 (31%).

Накануне, напомним, из временного "ковидария" в "Ленэкспо" выписали последнего пациента.