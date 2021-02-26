Глава ФСИН заверил, что в колонии, где Навальному предстоит отбывать срок, его жизни ничего не угрожает

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников сообщил журналистам, что Алексею Навальному, накануне этапированному в колонию для отбывания наказания, в стенах исправительного учреждения ничего не угрожает.

"Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью, жизни, тем более, не существует", - цитирует Калашникова РИА "Новости".

Днём ранее адвокаты оппозиционера заявили, что его этапирование незаконно, поскольку в ближайшее время у него назначена апелляция на приговор о клевете на ветерана ВОВ.

Напомним, что Навального задержали и арестовали сразу по прибытии из Германии, где он проходил реабилитацию после громкого отравления. Из-за того, что в период лечения он не отмечался у российских силовиков, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году, на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, ему предстоит провести в колонии 2 года 5 месяцев.

Ранее ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения Навального, сочтя, что жизнь и здоровье политика, отравленного полгода назад, в местах заключения будут подвержены серьезной опасности. Официальные российские лица сочли требование Страсбургского суда грубым вмешательством в дела РФ.