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14:21

Дочь Немцова сообщила о готовящихся новых расследованиях об убийстве её отца

фото ЗакС политика Дочь Немцова сообщила о готовящихся новых расследованиях об убийстве её отца

В ближайшее время в СМИ будут опубликованы новые расследования об убийстве российского политика Бориса Немцова, рассказала в эфире "Эха Москвы" его дочь Жанна.

"Я знаю, что сейчас несколько групп журналистов-расследователей изучают повторно материалы дела Немцова, изучают другие источники информации. Я думаю, что мы очень скоро узнаем много новых подробностей", - поделилась Немцова, не уточнив, какие конкретно издания занимаются данным вопросом.

То обстоятельство, что Следственный комитет до сих пор не закрыл дело об убийстве политика, свидетельствует о хорошей журналистской работе.

"Журналисты-расследователи сегодня подменяют СК. Ярким примером этого является почти полное раскрытие покушения на Алексея Навального. СК отказался даже открывать дело, но силами журналистов Bellingсat и The Insider дело было практически раскрыто", - заключила Жанна.

27 февраля текущего года будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. Власти Петербурга в этом году пообещали не мешать церемонии возложения цветов к Соловецкому камню в знак памяти о Немцове, застреленном в 2015 году.

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