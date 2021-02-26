Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лавриковой в виртуальной приемной вуза прокомментировала отчисление активистки "Весны" Елены Скворцовой с 4 курса вечернего отделения журфака.

По словам Лавриковой, Скворцовой не отказывали в прохождении практики на портале "Первая линия". Студентка не успела в срок предоставить копию договора с организацией для прохождения практики по месту трудоустройства, и ее направили для прохождения практики в СПбГУ, сообщила Лаврикова.

Скворцова не обращалась к директору Медиацентра СПбГУ Гульнаре Шаразыковой по вопросам прохождения практики, утверждает Лаврикова. По ее словам, с просьбой о помощи "в прохождении практики некой студентке" к ней обратился один из преподавателей, о чем, по его словам, попросили другие коллеги.

"Директор Медиацентра сообщила, что постарается помочь, и даже начала подготовку заданий, однако, узнав, что речь идет о 4 курсе, сразу сказала коллегам, что ввиду специфики деятельности подразделения не сможет дать задание, которое будет соответствовать требованиям, предъявляемым к практике четверокурсников", - говорится в ответе Лавриковой.

Во время практики 8-11 февраля Скворцова вместе с еще одной практиканткой получила редзадание подготовить один из текстов на выбор: об учившемся в СПбГУ Николае Панине-Коломенкине, который был первым российским олимпийским чемпионом, или о связи СПбГУ с историей российского воздухоплавания. Скворцова выбрала первую тему.

Лаврикова заявила, что первый текст Скворцовой не был принят к публикации из-за большого числа недочетов, главным из которых было некорректное заимствование фрагмента авторского текста другого журналиста.

"При проверке текста через сервис антиплагиата text.ru было выявлено, что общее количество заимствований составляет 50 %. Практикантке было направлено подробное письмо с указанием всех недочетов", - сообщила Лаврикова. По ее словам, во второй редакции текста студентки тоже нашли "большое количество недочетов, которые не позволяли принять материал к публикации на сайте университета". При этом редакция "Развилки", с которой сотрудничает Скворцова, самостоятельно "прогнала" текст через сервис проверки, и указала, что второй вариант текста был уникален на 85,11%.

Напомним, об отчислении Скворцовой стало известно 22 февраля. За месяц до этого она участвовала в акции протеста в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в битье окон в офисе "Единой России". Скворцова рассказывала, что в январе неожиданно выяснилось, что издание, в котором она печаталась, перестало соответствовать нужным критериям, и ей срочно нужно было перепройти практику.