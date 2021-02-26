18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:18

Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

фото ЗакС политика Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лавриковой в виртуальной приемной вуза прокомментировала отчисление активистки "Весны" Елены Скворцовой с 4 курса вечернего отделения журфака.

По словам Лавриковой, Скворцовой не отказывали в прохождении практики на портале "Первая линия". Студентка не успела в срок предоставить копию договора с организацией для прохождения практики по месту трудоустройства, и ее направили для прохождения практики в СПбГУ, сообщила Лаврикова.

Скворцова не обращалась к директору Медиацентра СПбГУ Гульнаре Шаразыковой по вопросам прохождения практики, утверждает Лаврикова. По ее словам, с просьбой о помощи "в прохождении практики некой студентке" к ней обратился один из преподавателей, о чем, по его словам, попросили другие коллеги.

"Директор Медиацентра сообщила, что постарается помочь, и даже начала подготовку заданий, однако, узнав, что речь идет о 4 курсе, сразу сказала коллегам, что ввиду специфики деятельности подразделения не сможет дать задание, которое будет соответствовать требованиям, предъявляемым к практике четверокурсников", - говорится в ответе Лавриковой.

Во время практики 8-11 февраля Скворцова вместе с еще одной практиканткой получила редзадание подготовить один из текстов на выбор: об учившемся в СПбГУ Николае Панине-Коломенкине, который был первым российским олимпийским чемпионом, или о связи СПбГУ с историей российского воздухоплавания. Скворцова выбрала первую тему.

Лаврикова заявила, что первый текст Скворцовой не был принят к публикации из-за большого числа недочетов, главным из которых было некорректное заимствование фрагмента авторского текста другого журналиста.

"При проверке текста через сервис антиплагиата text.ru было выявлено, что общее количество заимствований составляет 50 %. Практикантке было направлено подробное письмо с указанием всех недочетов", - сообщила Лаврикова. По ее словам, во второй редакции текста студентки тоже нашли "большое количество недочетов, которые не позволяли принять материал к публикации на сайте университета". При этом редакция "Развилки", с которой сотрудничает Скворцова, самостоятельно "прогнала" текст через сервис проверки, и указала, что второй вариант текста был уникален на 85,11%.

Напомним, об отчислении Скворцовой стало известно 22 февраля. За месяц до этого она участвовала в акции протеста в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в битье окон в офисе "Единой России". Скворцова рассказывала, что в январе неожиданно выяснилось, что издание, в котором она печаталась, перестало соответствовать нужным критериям, и ей срочно нужно было перепройти практику.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:52 В Карелии задержали депутата-коммуниста, проводившего встречу с избирателями 23 февраля

14:26 Мишустин назначил Чернышенко главой Координационного центра правительства

13:40 От петиций до референдума: Градозащитники борются за запрет застройки центра Петербурга

12:55 Суд не стал рассматривать протоколы Сергея Пархоменко об участии в протестах 31 января, потеряв его дело

12:52 Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

12:22 Нижегородский СК возбудил дело после взрыва газа в суши-маркете

12:18 Нетрезвого петербуржца-рецидивиста в четвёртый раз поймали на лжеминировании

11:51 Бывший министр транспорта Карелии предстанет перед судом по делу о крупных взятках

11:47 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мэра Томска Кляйна

10:12 В Нижнем Новгороде на цокольном этаже жилого дома взорвался бытовой газ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:56 Петербуржец отсудил у ФСИН 60 тысяч рублей за тесноту и вонь в СИЗО "Кресты"

15:18 Руководство СПбГУ прокомментировало отчисление активистки "Весны" с журфака

14:52 В Карелии задержали депутата-коммуниста, проводившего встречу с избирателями 23 февраля

14:26 Мишустин назначил Чернышенко главой Координационного центра правительства

14:21 Дочь Немцова сообщила о готовящихся новых расследованиях об убийстве её отца

13:54 Беглов ждет увеличение доходов бюджета Петербурга до 1 трлн рублей в 2023 году

13:42 Глава ФСИН заверил, что в колонии, где Навальному предстоит отбывать срок, его жизни ничего не угрожает

13:40 От петиций до референдума: Градозащитники борются за запрет застройки центра Петербурга

13:35 Беглов об уборке снега в Петербурге: За два-три дня город невозможно убрать

13:23 Другоросс намерен обжаловать в КС РФ "ковидный" штраф за одиночный пикет

12:55 Суд не стал рассматривать протоколы Сергея Пархоменко об участии в протестах 31 января, потеряв его дело

12:52 Владелец компании Faberlic Нечаев приобрёл издание Sports.ru

12:22 Нижегородский СК возбудил дело после взрыва газа в суши-маркете

12:18 Нетрезвого петербуржца-рецидивиста в четвёртый раз поймали на лжеминировании

11:51 Бывший министр транспорта Карелии предстанет перед судом по делу о крупных взятках

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru