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17:39

Четырбок попросил Беглова сделать постоянным упрощенное согласование летних террас

фото ЗакС политика Четырбок попросил Беглова сделать постоянным упрощенное согласование летних террас

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок направил губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой закрепить упрощенное согласование установки мебели у стационарного общепита. Парламентарий опубликовал документа в своем Telegram-канале 26 февраля. 

Четырбок поинтересовался у главы города, планируют ли власти в 2021 году освободить общепит от сложной процедуры согласования по установке столов, стульев и зонтов у заведений. Аналогичная мера применялась летом 2020 года - из-за введенных антикоронавирусных ограничений кафе и рестораны могли принимать посетителей только на свежем воздухе. Также парламентарий предложил Беглову подумать о том, чтобы облегчить процесс согласования полноценных летних террас:

"Кроме того, прошу сообщить, планируется ли в ближайшее время внесение изменений в действующее правовое регулирование с целью упрощения процедуры размещения летних террас и снятия излишних административных барьеров? Если да, то какова их концепция?" - написал депутат.

Напомним, 20 февраля Telegram-канал "Ротонда" в социальной сети Clubhouse организовал обсуждение состояния заведений общественного питания после коронавируса. В беседе участие приняли рестораторы, Четырбок и депутат ЗакСа Максим Резник. Представители общепита заявили, что сейчас получить разрешение на террасу очень сложно. При этом, они отметили, что летом их спасло упрощенное согласование обеденных зон. Общепиту разрешили устанавливать столы и стулья у своих входов, но на ночь их необходимо было убирать с улицы - терраса может стоять на тротуаре с 1 мая по 30 сентября. Во время беседы Четырбок пообещал, что займется вопросом упрощенного согласование обеденных зон: обратится к губернатору и подготовит законопроект.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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