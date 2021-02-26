"Оставить в том виде, как сейчас": Собянин предложил остановить голосование за памятник на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте заявил, что, по его мнению, следует оставить Лубянскую площадь столицы в ее нынешнем виде, не устанавливая там каких-либо памятников.

По мнению Собянина, общественное мнение по поводу предложений установить на Лубянке памятник Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому "разделилось примерно пополам", и голосование "все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов".

"Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал Собянин.

Он призвал всех "неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии" "согласиться с этим решением".

Напомним, середине февраля стало известо, что на Лубянке хотят установить памятник или Феликсу Дзержинскому, или князю Александру Невскому. Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники писала, что в мэрии и Кремле склоняются ко второму варианту. До 1991 года на Лубянке был памятник Дзержинскому, его демонтировали после попытки госпереворота ГКЧП.