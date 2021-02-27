Журналистку BAZA нашли в главном следственном управлении, МВД отрицает причастность к ее задержанию

Журналистка BAZA Мяйле Мачюлите находится в главном следственном управлении по Петербургу, но неясно, СК или МВД, пишет BAZA.

Редакции удалось связаться с Мачюлите, разговор велся по громкой связи, и с журналистами говорил мужчина, который представился как "следователь Геннадий". По словам журналистов, он отказывал в требовании редакции предоставить Мачюлите адвоката, отвечая: "Я принял такое решение". Назвать причины задержания журналистки следователь также отказался.

Пресс-секретарь управления МВД по Петербургу Вячеслав Степченко отрицает, что МВД имеет отношение к задержанию Мачюлите. В разговоре с "Новой газетой" он заявил, что полицейские сегодня не участвовали в каких-либо следственных действиях на Московском вокзале. В комментарии "Подъему" Степченко на вопрос об информации насчет задержания журналистки полицией сказал: "Врут. Если и было, то без нас".

"Фонтанка.ру" со ссылкой на источник пишет, что сотрудники ГУ МВД по Петербургу и управления на транспорте МВД по СЗФО не участвовали в каких-либо оперативных мероприятиях на территории Московского вокзала 27 февраля. Источник "Новой" отметил, что "корочками" сотрудников УСБ МВД нередко пользуются сотрудники управления "М" ФСБ, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах.

BAZA потеряла связь с Мачюлите днем 27 февраля, когда журналистка прибыла на Московский вокзал из Москвы. Сообщалось, что перед этим ее попросил о встрече знакомый ей полицейский, сказав, что у него якобы есть для нее важная информация. Во время этой встречи ее задержали люди, показавшие "корочки" сотрудников УСБ МВД. Главред BAZA Никита Могутин заявлял, что редакция считает задержание своей сотрудницы целенаправленной провокацией.