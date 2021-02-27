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14:45

"Обманом заманили на встречу": BAZA сообщила о задержании своей корреспондентки в Петербурге

фото ЗакС политика "Обманом заманили на встречу": BAZA сообщила о задержании своей корреспондентки в Петербурге

Сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали на Московском вокзале в Петербурге корреспондентку BAZA Мяйле Мачюлите, сообщает издание в Telegram.

Мачюлите приехала в Петербург из Москвы с братом на выходные. По словам представителей редакции, с ней связался знакомый ей полицейский, сообщил, что хочет передать ей важную информацию, и, поскольку он сам был в Петербурге, предложил встретиться на вокзале.

Во время этой встречи журналистку задержали. Редакция BAZA не может с ней связаться и не знает ее местонахождение, Мачюлите сейчас без адвоката.

Главный редактор BAZA Никита Могутин в своем канале сообщил, что источники предупреждали редакцию об интересе со стороны правоохранительных органов, и журналисты не раз замечали, что их аккаунты пытались взломать.

"Мы считаем, что задержание Мяйле – это целенаправленная провокация против нас. Мяйле обманом заманили на встречу с человеком, который обещал предоставить важную информацию, и задержали", - подчеркнул Могутин.

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