Бывший глава Пенсионного фонда Топилин устроился на работу в РЖД Ушедший в отставку в феврале глава Пенсионного фонда Максим Топилин стал старшим советником генерального директора "Российских железных дорог", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на нового работодателя бывшего чиновника. Уход Топилина из ПФР связывали с тем, что за год работы он мог не вписаться в команду правительства под руководством Михаила Мишустина. Кроме того, СМИ писали, что в обозримом будущем в России может произойти слияние нескольких социальных фондов в одну структуру, и Топилин не рассматривался как кандидат на должность ее руководителя. В правительстве Дмитрия Медведева он занимал пост министра труда. Руководить ПФР с 12 февраля стал бывший начальник Фонда социального страхования Андрей Кигим. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен