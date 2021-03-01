В Петербурге инфекционный коечный фонд сократили на 650 мест

Снижающаяся эпидемиологическая динамика в Петербурге дала повод чиновникам исключить из инфекционного фонда 650 коек в стационарах и вернуть их в обычные условия работы, передает пресс-служба Смольного.

Накануне инфекционный коечный фонд составлял 7759 мест, свободными оставались 31,5% из них (2445). С 1 марта свободно 1510 из 6944 коронавирусных коек (21,7%). Это произошло благодаря возвращению в штатный режим работы больницы Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, а также обратному перепрофилированию части инфекционных коек в Первом Меде и Александровской больнице.

Отметим при этом, что по данным на 28 февраля в Петербурге незначительно выросло число госпитализаций в сравнении с цифрами недельной давности (+20). Однако специалисты объясняют это расширением числа показаний к госпитализации, в целом же пандемия продолжает идти на спад.