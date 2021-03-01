Смольный хочет проводить публичные слушания в интернете до конца 2021 года

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил изменения в закон о публичных слушаниях по градостроительству в Петербурге. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы 1 марта.

Согласно проекту постановления, комитет предлагает продлить действие положения о проведении публичных слушаний в интернете до 31 декабря 2021 года. Ранее период этой вынужденной меры был установлен до 31 марта 2021 года.

Комитет сообщил, что изменения предложены из-за еще не завершившейся эпидемии коронавируса. При этом, проводить общественные обсуждения по градостроительным вопросам необходимо, считают в ведомстве:

"Указанный срок обусловлен сохранением на территории Санкт-Петербурга установленных ограничений и запретов в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в том числе запрета на проведение публичных мероприятий,

и необходимостью обеспечения проведения общественных обсуждений

по подготовленным проектам градостроительной документации".

Напомним, лето 2020 года администрация Петербурга предложила изменить закон о публичных слушаниях по градостроительству и прописать возможность их проведения в интернете. Депутаты Законодательного собрания раскритиковали предложенный документ, но, в итоге, переписали его и приняли.

София Саттарова