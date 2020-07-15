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Поправки в Конституцию

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11:50

Депутаты переписали законопроект Смольного об онлайн-слушаниях по градостроительству

фото ЗакС политика Депутаты переписали законопроект Смольного об онлайн-слушаниях по градостроительству

Депутаты Законодательного собрания приняли поправки ряда парламентариев к законопроекту администрации губернатора о возможности проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства в интернете. При этом, как отметил представлявший поправки депутат Сергей Никешин, по сути это заново переписанный законопроект. По его словам, основная проблема заключалась в том, что в предложенном Смольным документе определялся порядок проведения общественных обсуждений, но со ссылкам на положения о проведении публичных слушаний. 

Никешин заявил, что депутаты детально прописали процедуру обсуждения Генплана, проекта планировки и других градостроительных вопросов. Сейчас законопроект максимально понятен для участников процесса, уверен единоросс.

Он добавил, что также в документе прописали необходимость публиковать все поступившие обращения от граждан на сайте. Сам сайт будет открытым и публичным, уточнил Никешин. При подаче же обращения на сайте петербуржец будет получать уведомление, что материал принят к обсуждению вопроса, сообщил депутат.

Свои поправки также предложил парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский – отказаться от проведения слушаний в онлайн-формате. Однако эту поправку не одобрили большинство депутатов. 

На заседании 8 июля законопроект о проведении онлайн-слушаний представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков внес с голоса. Депутатов не устроила такая форма внесения документа, а также само его содержание. Парламентарии критиковали законопроект более часа, но все же приняли его большинством голосов в первом чтении. 


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