Беглов передал полномочия вице-губернатора Елина Батанову и Соколову

Губернатор Петербурга Александр Беглов перераспределил сферы деятельность вице-губернаторов после ухода Николая Елина.

Вместо Елина курировать работу комитета имущественных отношений будет вице-губернатор Эдуард Батанов. Работу комитетов по экономической политики и по промышленной политике, инновациям и торговле будет временно контролировать Максим Соколов.

Вице-губернатор Валерий Пикалев будет курировать деятельность комитета по природопользованию вместо Сергея Дрегваля. Несколько комитетов, которые курировал Батанов, передали другим: комитет по делам Арктики – Владимиру Княгину, ГАТИ и Гостехнадзор – Николаю Бондаренко.

Николай Елин покинул пост вице-губернатора Петербурга 1 марта. Сообщалось, что он перейдет в космическую отрасль, став руководителем космического направления S7 Group.

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