РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

Ленинский суд Петербурга оштрафовал ОАО "РЖД" на 200 тысяч рублей за самовольный ремонт потолка на Витебском вокзале, сообщили в КГИОП.

Компанию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране памятников). Также в КГИОП сообщили, что Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск о понуждении РЖД демонтировать размещенные конструкции и отреставрировать потолок вестибюля.

На работы на Витебском вокзале обратили внимание в декабре. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в КГИОП, заметив, что на вокзале устанавливают подвесной потолок, который закроет исторический.

фото: КГИОП

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.