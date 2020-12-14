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13:22

Вишневский потребовал остановить монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

фото ЗакС политика Вишневский потребовал остановить монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в КГИОП с требованием принять меры для прекращения работ по монтажу современного подвесного потолка в вестибюле Витебского вокзала, обращение Вишневский опубликовал в соцсетях.

К обращению Вишневский приложил фотографию, на котором виден процесс установки подвесного потолка, который закроет исторический. Депутат подчеркнул, что будет нарушено архитектурно-художественное решение потолка, закрепленное в распоряжении КГИОП о предмете охраны вокзала, что исказит исторический облик помещения. К тому же парламентарий опасается, что крепление подвесного потолка к колоннам ухудшит состояние объекта.

Вишневский попросил КГИОП выдать ОАО "Российские железные дороги", как собственнику вокзала, предписание о прекращении работ и восстановлении исходного состояния потолка. Также он просит привлечь РЖД к административной ответственности.

photo_2020-12-14_11-04-39.jpg (54 KB)Фото: Борис Вишневский / Facebook


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