Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову продлили арест

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, с июля прошлого года находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, по решению суда останется под арестом как минимум до 7 мая, сообщает "Медиазона".

Делом Сафронова занимается ФСБ, материалы его засекречены, а судебные заседания проходят в закрытом режиме. 30-летнему мужчине вменяются эпизоды 2017 года, когда он якобы передал информацию, составляющую государственную тайну, чешскому знакомому.

Сафронова активно поддерживает журналистское сообщество, к которому он долгие годы принадлежал, публикуя в "Коммерсанте" и "Ведомостях" материалы об оборонной отрасли. В "Роскосмосе" до своего помещения в изолятор он успел проработать менее двух месяцев.

Генпрокурор Игорь Краснов настаивает на обоснованности предъявленного обвинения. Арестанту грозит до 20 лет лишения свободы.