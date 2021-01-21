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17:39

Генпрокурор уверен в обоснованности обвинения, предъявленного Ивану Сафронову

фото ЗакС политика Генпрокурор уверен в обоснованности обвинения, предъявленного Ивану Сафронову

Руководитель Генеральной прокуратуры Игорь Краснов находит резонным предъявленное бывшему журналисту Ивану Сафронову обвинение в государственной измене, передаёт РИА "Новости".

"Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах", - заявил генпрокурор, не став пояснять свою позицию более конкретно.

Напомним, что дело Сафронова, арестованного летом 2020 года, ведётся в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую фигурант, по версии следствия, передал чешскому знакомому.

Журналистское сообщество организовало кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.

В СИЗО Сафронову предстоит остаться до марта текущего года.

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