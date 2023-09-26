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Новости 16:49

Иван Сафронов попал в туберкулезную больницу в Красноярском крае

фото ЗакС политика Иван Сафронов попал в туберкулезную больницу в Красноярском крае

Журналист Иван Сафронов находится в туберкулезной больнице, вместо колонии в Норильске, об этом пишет "Медиазона"* 26 сентября со ссылкой на Telegram-канал поддержки журналиста.

Как сообщает Сафронов в письме, 12 сентября его вывезли из ИК-7 Арейское для отправки в колонию в Норильске. Однако он оказался в Краевой туберкулезной больнице.

Также в письме журналист отметил, что со здоровьем у него все в порядке. В больнице взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию и положили в одиночную палату.

Во вторник, 16 сентября, семья Сафонова прилетела к нему на согласованное свидание, однако во встрече им отказали, так как он "поставлен на этап".

**Минюст включил "Медиазону" в список иноагентов

Фото: ЗАКС.ру


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