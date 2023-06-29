Верховный суд в августе рассмотрит кассацию по делу журналиста Сафронова

Верховный суд определился с датой рассмотрения кассационной жалобы по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении журналиста Ивана Сафронова, сообщил 29 июня "Интерфакс". Заседание намечено на 2 августа.

"Судебное заседание назначено на 2 августа в 10:00", —цитирует пресс-службу суда информагентство.

Ожидается, что процесс пройдет в закрытом режиме. Это связано с наличием секретных сведений в материалах дела.

Решением Мосгорсуда в сентябре 2022 года Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Экс-сотруднику "Коммерсанта" и "Ведомостей" вменяли передачу "представителям иностранных разведок" неких секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами. Сам он вину не признал. Позже он заявил, что польщен тем, что его совесть оценили "так высоко".

Поданная апелляция на приговор Сафронову была отклонена в декабре прошлого года. Позже осужденный был этапирован в ИК-7 Красноярского края.

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