Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Городской суд Москвы огласил приговор бывшему журналисту Ивану Сафронову: ему дали 22 года колонии строгого режима в рамках уголовного дела о государственной измене, информирует "Коммерсант". Дело слушалось в закрытом режиме, слушателей и прессу допустили только до оглашения итогового решения. У Мосгорсуда превентивно усилили силовую охрану.

Государственный обвинитель запрашивал для Сафронова 24 года колонии.

Также Сафронову назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока.

"Я вас люблю", - были последние слова экс-журналиста, сказанные залу перед тем, как его увели приставы.

В зале, где выносился приговор Сафронову, заслушивали апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву и рассматривали изменение срока с условного на реальный Алексею Навальному по делу "Ив Роше", передаёт "Ъ".

За Сафронова поручались многие известные журналисты и СМИ, свободы для него требовали в Евросоюзе.

Ивана Сафронова задержали у его дома в Москве 7 июля 2020 года. В обвинительном заключении по делу указывалось, что в течение нескольких лет он "выведывал и собирал" некую секретную информацию, в том числе касающуюся военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, после чего якобы передавал полученные данные "представителям иностранных разведок". Сам Сафронов вину не признавал и неоднократно заявлял о давлении со стороны следствия: к примеру, ему запрещали телефонные звонки.