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Новости 14:34

Евросоюз призвал освободить журналиста Ивана Сафронова

фото ЗакС политика Евросоюз призвал освободить журналиста Ивана Сафронова

Страны Евросоюза выступили с коллективным призывом освободить бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Заявление приведено в Telegram-канале ЕС.

"Систематические репрессии режима против независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию, в том числе о войне России в Украине", — высказался пресс-секретарь европейской службы внешних связей Петер Стано.

Кроме того, с требованием свободы для Сафронова выступили многие его коллеги по цеху.

Приговор экс-журналисту начнут оглашать в понедельник, 5 сентября, в 16:00 в Мосгорсуде.

30 августа государственный обвинитель запросил для Сафронова 24 года заключения по делу о государственной измене.


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