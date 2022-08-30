Гособвинение запросило 24 года колонии журналисту Ивану Сафронову

Прокурор Борис Локтионов на заседании Мосгорсуда запросил 24 года лишения свободы в колонии журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщил 30 августа в своем Telegram-канале проект "Первый отдел". Как указали правозащитники, запрошенное наказание лишь на один год меньше максимального срока по вменяемой Сафронову статье.

При этом, по утверждению адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, перед прениями прокуратура предлагала Сафронову признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Обвиняемый с предложением не согласился, после чего прокурор запросил для него вдвое больший срок, а также штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года с конфискацией средств, якобы полученных преступным путем.

Дело журналиста слушается в закрытом режиме.

Следствие полагает, что он "систематически передавал представителям иностранных разведок" сведения, способные нанести ущерб безопасности России. Сам Сафронов заявляет о своей невиновности.

"Я каких-то иллюзий [относительно процесса] не питаю, но верю, что хотя бы капля благоразумия все-таки проявится, — высказался журналист. — Я сейчас не просто уверен, а 100 процентов знаю, что в моих действиях нет никакого состава преступления, если, конечно, не считать преступлением саму журналистику", — писал он в марте из СИЗО.

Начиная с 7 июня 2020 года Сафронов находится в СИЗО. Прежде он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", но незадолго до своего задержания перешел на работу в "Роскосмос".