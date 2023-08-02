Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Сафронову

Верховный суд отклонил 2 августа кассационную жалобу на приговор экс-сотруднику "Коммерсанта" и "Ведомостей", а также бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, сообщил ТАСС. В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал журналиста виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения", — постановила кассационная инстанция.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Сафронов был задержан у своего дома в Москве 7 июля 2020 года. В вину ему ставилась передача "представителям иностранных разведок" секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве России с другими государствами. Сам он вину не признал.

После вынесения приговора защита Сафронова подала апелляцию, однако ее отклонили в минувшем декабре. В феврале осужденный был этапирован в колонию, расположенную на территории Красноярского края.

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