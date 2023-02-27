Журналиста Сафронова этапировали в красноярскую колонию

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" и экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов будет отбывать наказание в ИК-7 Красноярского края, сообщил 27 февраля Telegram-канал "Свободу Сафронову!"

"Ивана Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае", — сообщили соратники журналиста в опубликованном посте. К тексту они приложили копию письма Сафронова, полученного из колонии.

"Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели — это считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде", — среди прочего, написал Сафронов.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В декабре Первый апелляционный суд Москвы оставил приговор без изменений. Перед этим правозащитники объявили журналиста политическим заключенным.