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Новости 17:51

Суд отклонил апелляцию на приговор по делу журналиста Ивана Сафронова

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на приговор по делу журналиста Ивана Сафронова

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор по делу журналиста Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, информирует Telegram-канал "Первый отдел".

По словам адвокатов, суд не обратил внимание на недопустимые доказательства, фактический запрет оспорить ложные показания свидетелей обвинения и отсутствие состава преступления. 

После вступления в силу решения апелляционного суда Сафронова отправят в колонию, где ему предстоит отбывать срок.

Ранее правозащитники объявили журналиста политзаключённым.

Против Сафронова было выдвинуто обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В начале сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима


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