Правозащитники объявили журналиста Сафронова политзаключенным

Независимый проект "Поддержка политзеков. Мемориал", сменивший ПЦ "Мемориал"* после его ликвидации, опубликовал 28 ноября заявление со словами о том, что считает экс-сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова политическим заключенным. Правозащитники выразили мнение, что преследование Сафронова связано его с журналистской деятельностью, а уголовное дело нарушает право на свободу слова и "нацелено на устрашение гражданского общества в России".

В заявлении проекта выражается мысль, что ФСБ не смогла доказать вину Сафронова по вменяемым ему преступлениям. "Следствие произвольно объявило государственной тайной сведения, находящиеся в свободном доступе", — указали правозащитники и добавили, что мотив вменяемых журналисту преступлений не был установлен.

"Мы считаем, что помимо шпиономании преследование Сафронова обусловлено желанием силовиков наказать его за предыдущую журналистскую деятельность, — указали авторы. — Кроме того, оно призвано закрыть для СМИ освещение таких тем, как экспорт вооружений и военно-техническое сотрудничество России".

Против Сафронова было выдвинуто обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В начале сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам в колонии строгого режима. Комментируя решение суда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его "очень суровым". В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Сафронов "зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок".

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента