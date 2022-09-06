Песков назвал "очень суровым" приговор Сафронову

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал 6 сентября в интервью телеканалу РБК "очень суровым" вынесенный накануне приговор журналисту Ивану Сафронову. При этом комментировать решение суда представитель Кремля отказался.

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", —заявил Песков.

Также, общаясь во вторник с журналистами, Песков высказался относительно осведомленности Владимира Путина о приговоре Сафронову. "Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ", — приводит его слова ТАСС.

В понедельник Мосгорсуд огласил приговор журналисту Ивану Сафронову по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), назначив ему 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на два года. В тот же день защита Сафронова обжаловала приговор.